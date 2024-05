Incentivi per prevenire gli infortuni sul lavoro. Come fare domanda

Inail ha reso disponibile, sul proprio sito istituzionale, il nuovo modello di domanda per la riduzione del tasso medio di tariffa per prevenzione per l’anno 2025, noto come OT23, applicabile in relazione agli interventi migliorativi della sicurezza nei luoghi di lavoro adottati dalle aziende nel corso del 2024. Pubblicata anche la nuova guida alla compilazione. Confartigianato sottolinea come nel documento si evidenzino importanti novità, che possono essere in grado di agevolare la riduzione del tasso medio per la prevenzione anno 2025 per le aziende associate. Informazioni più dettagliate, ed i contatti a cui rivolgersi, sono sul sito www.confartigianato.ra.it