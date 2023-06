Inchiesta nazionale "Il metodo della Mib si era ramificato in tutta Italia"

Dentro non ci sono solo locali diciamo nostrani anche se in taluni casi noti a livello nazionale e forse oltre: come il Papeete e il Villa Papeete di Milano Marittima. La chiusura della seconda indagine sulla ravennate Mib Service srl, ha restituito un respiro imprenditoriale molto ampio, come tale in grado di spingersi ben oltre i confini regionali. A riprova del fatto – secondo gli inquirenti – di quanto il metodo Mib avesse fatto breccia nel tessuto economico non esclusivamente locale. Del resto gli imprenditori tirati in ballo sono ben 88: e altrettante sono le aziende chiamate ora a rispondere delle speculari violazioni amministrative. Nel complesso, l’indagine della guardia di Finanza coordinata dal pm Monica Gargiulo, ha portato a delineare la truffa aggravata e continuata in concorso alimentata da trasferte di lavoro in busta paga ritenute non veritiere. Un escamotage, almeno in tesi d’accusa, escogitato per abbattere il costo dei lavoratori i quali rimanevano sempre formalmente in capo a Mib, azienda nata nel 2010 con il dichiarato scopo di affiancare gli imprenditori del settore turismo, ristorazione e discoteche e dichiarata fallita nell’aprile del 2022. Secondo gli inquirenti, Mib avrebbe somministrato manodopera fuori dalle condizioni di legge dissimulandola sottoforma di contratto d’appalto non genuino.

Del sistema avrebbero fatto parte anche manovre in busta paga tra gli anni 2016 e 2019 ritenute ora illecite: vedi appunto codici relativi a trasferte indicate quali fasulle. E se tra gli indagati per la maggior parte dei casi ci troviamo di fronte a imprenditori di Ravenna, nella lista figurano anche imprenditori di Lugo, Massa Lombarda, Cervia, Russi, Rimini, Morciano, Forlì, Civitella. Spingendoci oltre i confini regionali, troviamo – solo per citare alcune province - Roma, Brindisi, Grosseto, Livorno, Vicenza, Brescia, Bergamo e Foggia. Non fanno eccezione le aziende nominate. E non ce ne vogliano i diretti interessati: siamo garantisti, citarli non deve suonare come una condanna anticipata ma anzi come un’attestazione di merito per la notorietà imprenditoriale sin qui accumulata. Chi ad esempio a Ravenna non conosce la Bbk srl.

Stabilimenti balneari, forse altrettanti noti nel loro contesto territoriale, naturalmente ce ne sono altri nella lunga lista: vedi ad esempio l’Havana Beach srl di Fiumicino. Stesso ragionamento per le discoteche: tipo la nostrana Ca’ del Ballo srl e la Nuova Baia Imperiale srl di Cattolica. O per i locali di ristorazione: vedi il nostrano Caffè Pasticceria Palumbo sas e il Lido di Focene srl a Fiumicino.

Rispetto al filone principale dell’indagine, per il quale l’udienza preliminare è attesa a fine mese a carico di 62 posizioni tra cui i vertici di Mib a cui è contestata l’associazione per delinquere finalizzata a commettere reati tributari, questa seconda parte dell’inchiesta è molto targata ‘lavoratori’. Ovvero è sia dalle testimonianze che dalle buste paga dei dipendenti coinvolti che i finanzieri sono arrivati a contestare la truffa. Già in un provvedimento sul caso Mib adottato dal gip Corrado Schiaretti nell’estate 2020, molto era stato indicato sui lavoratori, a partire dal fatto che – secondo il tribunale - tutti i dipendenti della Mib, in realtà non erano mai stati dipendenti della Mib. Come dire che non solo gli interessi fiscali dello Stato c’erano andati di mezzo: ma anche gli stessi lavoratori visto che le retribuzioni annoveravano voci come la indennità di trasferta non soggette a obblighi contributivi: uguale cioè a ricadute sulla pensione.

