Incidente tra 2 auto a Ravenna, 7 feriti: uno è gravissimo

Ravenna, 17 giugno 2025 - Incidente tra due auto questa mattina a Ravenna, 7 feriti: uno è gravissimo. Lo schianto è avvenuto attorno alle 5.30, sulla via Dismano, vicino all’aeroporto La Spreta. A bordo di una vettura, una Ford, c'erano 5 persone; sull'altra, una Dacia, viaggiavano in 2. Subito è scattato l'allarme e sul posto è intervenuto il personale sanitario del 118. Presenti anche gli agenti della polizia locale e i vigili del fuoco che hanno estratto una persona dall’abitacolo della Ford. Per i soccorsi è stato attivato anche l'elicottero e la strada è stata chiusa al traffico anche per consentirne l’atterraggio.