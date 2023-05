Incidente a Lugo (Ravenna): grave 60enne, trasportato in elicottero al Bufalini

Lugo (Ravenna), 3 maggio 2023 - E’ stato trasportato in elicottero all’ospedale ‘Bufalini’ di Cesena con un codice di massima gravità l’automobilista 60enne di origini senegalesi e residente ad Alfonsine, che questa mattina (mercoledì) a Lugo, mentre al volante di una Fiat ‘Punto’ percorreva via Quarantola diretto verso il centro della città, ha effettuato un ‘dritto’ alla rotatoria situata all’altezza di via Piratello (foto).

Per cause al vaglio della Polizia Locale della Bassa Romagna (non sarebbe da escludere un malore), in un primo momento ha urtato di striscio un camion. Mezzo pesante che, stando ad un prima ricostruzione, lo avrebbe fatto sbandare e piombare, contro mano, sull’area verde della stessa rotonda, dove ha colpito di striscio un albero.

La rotatoria ha agito come una sorta di trampolino di lancio, con la ‘Punto’ che è andata schiantarsi prima contro una Suzuki ‘Jimmy’ con a bordo un uomo e una donna, ed in seguito contro una Dacia ‘Dokker’ condotta da un uomo. Sul posto è intervenuta un’ambulanza unitamente ad una squadra dei Vigili del Fuoco del locale Distaccamento e alla Polizia Locale.

Il 60enne è stato trasportato con l’elicottero di Ravenna Soccorso al ‘Trauma Center’ dell’ospedale ‘Bufalini’ di Cesena. Illese, seppur comprensibilmente spaventate, le altre persone loro malgrado coinvolte.