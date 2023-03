Incidente in A14 a Faenza: tampona un tir con l’auto e muore

Soccorsi in autostrada (foto di repertorio)

Faenza (Ravenna), 4 marzo 2023 – Tampona con l’auto un tir in autostrada, muore un uomo di 58 anni del milanese. La tragedia è avvenuta nella notte tra venerdì 3 marzo e sabato 4 sull’A14, nel tratto tra Faenza e Imola, intorno al km 57 (all’altezza di Solarolo). Secondo una prima ricostruzione di quanto accaduto, la Fiata 500 guidata dall’uomo stava percorrendo la corsia nord dell'autostrada – direzione Bologna – quando ha tamponato un autoarticolato per cause in via di accertamento. Un urto violentissimo. L’auto si è ribaltata più volte, fermandosi sulla carreggiata.

Sul posto sono giunti l'automedica e l'ambulanza del 118, i vigili del fuoco e la polizia stradale di Faenza. I pompieri hanno impiegato una decina di minuti per estrarre l'uomo dall'auto, ma purtroppo era morto sul colpo.