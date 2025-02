Schianto in autostrada A14, morti coniugi faentini: l’architetto Ravagli e la moglie Bisi

Faenza, 9 febbraio 2025 – Due incidenti stradali, a poche ore e a pochi metri di distanza l’uno dall’altro. L’ultimo, fatale a un professionista faentino e alla donna che viaggiava con lui. Erano circa le 16 quando la Volkswagen Tiguan di colore grigio con le due persone a bordo, mentre percorreva l’autostrada A14 Bologna-Taranto in direzione sud, verso Ancona, è sbandata ed è uscita dalla sede stradale. L’incidente è avvenuto dopo lo svincolo per Ravenna, a breve distanza dal casello di Faenza, precisamente al chilometro 62+200 del tratto autostradale. Lì l’autovettura, per cause in corso di accertamento, si è ribaltata più volte e ha terminato la propria traiettoria in senso contrario alla marcia. Nella carambola uno dei due occupanti è stato sbalzato fuori dall’abitacolo, l’altro è invece rimasto imprigionato tra le lamiere. Immediatamente si sono attivati i soccorsi. Sul posto si sono precipitati la Polizia Stradale del compartimento di Forlì, una squadra di Vigili del Fuoco del distaccamento di Imola, intervenuta per le manovre di estricazione, e l’ambulanza insieme all’auto medica del 118 Romagna Soccorso. Purtroppo i traumi causati dallo schianto dell’auto contro il suolo sono stati fatali per la coppia, e i sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso di entrambi.

Secondo una prima ricostruzione l’incidente si è verificato senza il coinvolgimento di altri veicoli. Per consentire l’esecuzione dei rilievi è stato ridotto il transito dei veicoli con contestuale restringimento di carreggiata, senza però criticità e rallentamenti sull’asse viaria.

I vigili del fuoco al lavoro fra i rottami dell’auto dei due coniugi (Foto Stefano Tedioli)

Un secondo incidente qualche ora prima

L’incidente mortale è avvenuto nello stesso punto in cui poche ore prima, intorno alle 9,30, una monovolume Peugeot 807, che procedeva nello stesso senso di marcia, condotta da un uomo di mezza età residente nel ravennate, è anch’essa uscita di strada. In quel caso però l’auto ha sfondato la recinzione e ha terminato la propria traiettoria qualche metro all’interno di una proprietà privata. Per l’uomo in questione, anch’egli coinvolto in un sinistro senza altri veicoli, si è reso necessario il trasferimento in codice di media gravità all’ospedale Bufalini di Cesena, ma non è in pericolo di vita.

L'auto distrutta del primo incidente in autostrada A14 all'altezza di via Pana 2018 (foto Stefano Tedioli)

Chi sono le vittime dello schianto mortale

Decisamente grave è stato l’incidente avvenuto nel pomeriggio, in cui hanno perso tragicamente la vita Rita Bisi, faentina di 67 anni, e il marito Roberto Ravagli, 69enne faentino titolare dell’omonimo studio di architettura, con sede in via Tolosano. L’architetto Ravagli in città era molto conosciuto. Lo studio del quale era titolare dal 1995 si è infatti occupato di importanti progetti, tra cui l’ampliamento di un ospedale in Eritrea, la progettazione del seminario diocesano di Faenza, in particolare dell’ala che ospita la scuola media, e soprattutto la progettazione e la direzione di numerosi lavori eseguiti all’interno della Cattedrale di Faenza. La coppia lascia tre figli.