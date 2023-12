"Incidente al nipote, paghi". Ma l’85enne sventa la truffa

Continuano le truffe ai danni degli anziani. L’ultima in ordine di tempo di cui si ha notizia, ha visto come protagonista una 85enne residente nel Brisighellese che ha ricevuto una telefonata sulla linea fissa. Dall’altro capo del telefono c’era un uomo che, spacciandosi per un legale di una compagnia assicurativa, avvertiva l’anziana di un incidente provocato dal nipote che aveva investito una donna sulle strisce pedonali. La signora sul momento ha creduto alle parole dell’uomo, anche perchè nonna di due nipoti. I truffatori però non potevano sapere che il figlio della signora era un ispettore capo della Polizia di Stato del Commissariato di Faenza da poco in pensione. L’anziana al truffatore ha spiegato che il figlio era un agente della Polizia e l’uomo, forse colto in contropiede, ha rincarato dose dicendo che il figlio era stato messo al corrente. L’anziana, sapendo che invece il figlio in questo periodo si trova all’estero in vacanza, ha capito di essere vittima di una truffa e ha chiuso la comunicazione.

"Quando ero in servizio al commissariato di Faenza – spiega il figlio della donna – questo tipo di truffe erano all’ordine del giorno e per questo, sapendo che mia mamma vive sola, l’ho sempre messa in guardia da telefonate simili. Questa volta è andata bene. Penso però alle tantissime persone anziane che vivono sole e cadono in queste truffe che di solito si concludono con la richiesta di denaro o gioielli per pagare fantomatiche polizze assicurative scadute". La tecnica è infatti sempre molto simile. Secondo il classico modus operandi l’anziano viene raggiunto al telefono sulla linea fissa di casa da un truffatore che si presenta come legale che si trova presso un comando di polizia o una caserma dei carabinieri per risolvere la questione del figlio o del nipote che ha causato l’incidente e all’anziano viene chiesto di pagare con quello che ha in casa la parcella dell’avvocato che verrà ritirata direttamente al domicilio da un incaricato. Una truffa che pur essendo praticata da anni continua a mietere vittime.