Auto fuori strada: due feriti, grave una centenaria

Alfonsine (Ravenna), 25 dicembre 2023 - E’ di due feriti, un 87enne e sua suocera (centenaria), il bilancio della paurosa uscita di strada di un’auto verificatasi oggi pomeriggio, giorno di Natale, alle porte di Alfonsine. Al volante c'era un 50enne, figlio dell’uomo, che è invece rimasto illeso.

L’incidente si è verificato intorno alle 16.30 lungo la SP18 ‘Stroppata’, quando il 50enne, che alla guida di una Opel ‘Mokka’ e stava viaggiando con direzione di marcia Fusignano-Alfonsine, per cause al vaglio del nucleo ‘Infortunistica’ della Polizia Locale della Bassa Romagna, ha perso il controllo della vettura, finendo in un fossato.

Sul posto sono intervenute due ambulanze, il mezzo avanzato di soccorso con a bordo il medico, una squadra dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Lugo e, per i rilievi di legge nonchè per regolare la viabilità, il personale della Polizia Locale. A riportare la peggio è stata la centenaria, trasportata in ambulanza, con un codice di massima gravità, al ‘Trauma Center’ dell’ospedale ‘Bufalini’ di Cesena. Traumi di media gravità, invece, per l’87enne, anch’egli trasportato al nosocomio cesenate.

l. s.