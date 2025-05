Incidente alla rotonda. Feriti due motociclisti, una coppia di Russi

Incidente, nel tardo pomeriggio di ieri alla rotonda di Cotignola, dove una moto e un’auto sono venute a collisione. Coinvolte due coppie: una a bordo di una Yamaha di grossa cilindrata, l’altra su una Volkswagen Golf. Secondo una prima ricostruzione, la moto — con in sella un uomo di 47 anni e una donna di 52, residenti a Russi — proveniva da via Destra Naviglio e si stava immettendo nella rotonda per imboccare via Madrara, in direzione Russi. In quel momento, per cause in corso di accertamento, si è verificato l’impatto, non violento, con la Golf. La caduta è stata rovinosa e i due motociclisti hanno riportato lesioni di media gravità. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con ambulanza e auto medica. Per uno dei due feriti è stato richiesto anche l’intervento dell’elicottero, atterrato direttamente nella rotonda, che è stata temporaneamente chiusa al traffico per consentire le operazioni di soccorso. I rilievi sono stati effettuati dai carabinieri della stazione di Villanova di Bagnacavallo, mentre la gestione della viabilità è stata affidata al Nucleo Radiomobile di Lugo.