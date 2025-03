Incidente all’Eridania. Travolto dal muletto, in tre a processo

Si è tenuta ieri un’udienza chiave del processo per lesioni gravi sul lavoro a seguito dell’incidente avvenuto nel marzo 2022 presso lo stabilimento Eridania di Russi. Un operaio, attraversando un’area di circolazione dei muletti, è stato investito da un carrello in retromarcia guidato da un socio della cooperativa facchini. Il conducente non è imputato, ma sul banco degli accusati siedono l’amministratore delegato di Eridania, difeso dall’avvocato Francesco Piccaglia De Eccher; il delegato alla sicurezza dello stabilimento (avvocato Federico Brausi) e il legale rappresentante della coop facchini (avvocato Simone Balzani). Il nodo della questione sta nella sicurezza della circolazione interna allo stabilimento. Secondo l’accusa, la vittima non avrebbe attraversato sulle strisce pedonali ma sarebbe passata dietro al carrello, che proprio in quel momento stava facendo manovra in retromarcia. Il carrellista, dal canto suo, ha dichiarato di aver controllato prima di muoversi e di aver trovato libero il passaggio. Inoltre, i dispositivi acustici di segnalazione erano in funzione, motivo per cui non gli è stato contestato alcun errore di manovra. La vittima, che ha riportato lesioni con una prognosi superiore ai 40 giorni, è poi tornata al lavoro e non aveva sporto denuncia. Tuttavia, le indagini della Medicina del Lavoro hanno acceso i riflettori su alcune criticità: la segnaletica interna non sarebbe stata sufficientemente chiara e la viabilità pedonale non così agevole. Inoltre, è stato contestato alla cooperativa facchini di non aver collaborato in modo adeguato alla definizione di percorsi sicuri per i lavoratori. Ieri i testimoni della difesa hanno invece sottolineato come i percorsi pedonali fossero ben delineati e che la scelta dell’operaio di attraversare in quel punto sia stata una decisione autonoma, il tutto per guadagnare pochi secondi. Inoltre, hanno evidenziato che in passato non si erano mai verificati incidenti simili. Per questo, una maggiore collaborazione con Eridania per migliorare la sicurezza non era mai stata ritenuta necessaria, poiché mai erano emersi problemi.

l. p.