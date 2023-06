Incidente all’uscita dell’A14dir. Vettura si ribalta, due giovani feriti

Ennesimo incidente, ieri alle porte di Cotignola, all’intersezione tra il tratto della provinciale 95 che assume il nome di via X Aprile e l’uscita dell’autostrada A14 dir. Intorno alle 13, per cause al vaglio del nucleo Infortunistica della Polizia locale della Bassa Romagna, sono venute a collisione una Mazda 6 e una Lancia Y. La prima vettura era condotta da un 62enne di Lugo che dall’uscita autostradale stava effettuando una svolta a sinistra per immettersi in via X Aprile in direzione Lugo. Al volante dell’altra auto, una Lancia Y che procedeva lungo via X Aprile con direzione Lugo-Cotignola (e che quindi rispetto alla Mazda proveniva dalla sinistra) c’era un trentenne al cui fianco sedeva una 29enne. In seguito al pauroso urto la Lancia ha terminato la corsa ruote all’aria, con i due occupanti che hanno riportato ferite di media gravità e sono stato trasportati per accertamenti all’ospedale di Lugo. Illeso invece il 61enne. Sul posto, oltre al 118, è intervenuta la Polizia Locale della Bassa Romagna, mentre a regolare la viabilità è stata la Polstrada.

Luigi Scardovi