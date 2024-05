Incidente all'alba, auto esce di strada e piomba in un campo: feriti 4 giovani

Belricetto di Lugo (Ravenna), 12 maggio 2024 - E’ di quattro feriti, tutti giovani intorno ai 20 anni, il bilancio del pauroso incidente stradale verificatosi alle prime luci dell’alba di oggi, domenica, lungo via Provinciale Maiano, tra Fusignano e Belricetto. I quattro erano a bordo una Fiat ‘Punto’ condotta da un 19enne il quale stava procedendo con direzione di marcia Fusignano-Belricetto, quando per cause al vaglio dei carabinieri della Stazione di Conselice, ha perso il controllo del mezzo, uscendo di strada e piombando in un campo.

Sul posto sono intervenute tre ambulanze, il mezzo avanzato di soccorso con a bordo il medico, l’elicottero di ‘Ravenna Soccorso’, i Carabinieri e una squadra dei Vigli del Fuoco del Distaccamento di Lugo.

L’intervento di questi ultimi si è reso necessario per estrarre dall’abitacolo uno dei quattro giovani, rimasti comunque tutti coscienti. Due di essi sono stati trasportati (uno in elicottero e l’altro in ambulanza) al 'Trauma Center' dell'’ospedale ‘Bufalini’ di Cesena in condizioni di media gravità. Traumi e feriti più lievi per gli altri due giovani, trasportati per accertamenti all’ospedale di Lugo.