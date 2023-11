Incidente a Lugo, auto finisce nel fossato: tre feriti

Lugo (Ravenna), 13 novembre 2023 – E’ di tre feriti, uno dei quali una donna di 71 anni trasportata in elicottero all’ospedale ‘Bufalini’ di Cesena, il bilancio del pauroso scontro tra due auto avvenuto questa mattina alle porte di Lugo.

L’incidente, i cui rilievi sono stati effettuati dal nucleo ‘Infortunistica’ della Polizia Locale della Bassa Romagna, si è verificato poco dopo le 10 all’intersezione tra via San Giorgio e via Croce Coperta, quando una 29enne che era al volante di una Opel ‘Mokka’ stava percorrendo via San Giorgio, diretta verso Lugo.

Alla luce della ricostruzione delal Polizia Locale, giunta al suddetto incrocio, non ha rispettato il segnale di ‘stop’, venendo a collisione con una Fiat 500. Vettura condotta da una donna di 71 anni (a bordo c’era anche il marito) che procedeva lungo via Croce Coperta proveniente da Lugo, e che quindi rispetto alla ‘Mokka’ proveniva dalla destra.

In seguito al violento impatto la Fiat è piombata in un profondo fossato. Sul posto due ambulanze, l’elicottero di ‘Ravenna Soccorso’, i vigili del fuoco di Lugo ed i loro colleghi da Ravenna con la gru nonché, per i rilievi di legge e la viabilità, la Polizia Locale della Bassa Romagna.

A riportare la peggio è stata la 71enne, estratta (cosciente) dall’abitacolo dai vigili del fuoco ed in seguito trasportata con il velivolo al ‘Trauma Center’ del Bufalini per un trauma toracico e traumi agli arti inferiori. Ferite di bassa-media gravità per il marito e per l’altra automobilista coinvolta, entrambi trasportati all’ospedale di Lugo.