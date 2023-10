Incidente auto-furgone sul Dismano: muore una donna di 76 anni

RAvenna, 9 ottobre 2023 – Ancora sangue sulle strade del Ravennate. Nello scontro che ha visto il coinvolgimento di tre veicoli, un’auto, un furgone e una moto, ha perso la vita la conducente della prima, una donna di 76 anni. La vittima era residente a circa un chilometro dalla zona dell’incidente, avvenuto intorno alle 11 sulla via Dismano, nel territorio di Casemurate, all’altezza del civico 662, nei pressi del ponte sulla Cervese. Sul posto, per i rilievi, sono intervenuti gli agenti del Nucleo infortunistica della Polizia locale di Ravenna.

In base ai primi accertamenti, la vittima era al volante di una Volkswagen Up, e viaggiava sulla provinciale Dismano con direzione da Cesena verso Ravenna, quando si è scontrata frontalmente con un furgone Ducato che procedeva nell’opposta direzione ed era guidato da un 47enne di nazionalità cinese, rimasto ferito. L’incidente ha determinato una ulteriore carambola, in quanto un motociclista 55enne che seguiva il furgone, per evitare di tamponarlo è finito contro la Volkswagen, per sua fortuna non a velocità sostenuta, restando di fatto illeso.

Sul posto sono intervenuti diversi mezzi del 118 per i soccorsi e dei vigili del fuoco. Nel violento impatto la 76enne ha perso la vita probabilmente sul colpo.