Scontro tra auto e furgone: in due finiscono all’ospedale

Massa Lombarda (Ravenna), 27 novembre 2023 - Grande spavento, questa sera lungo via Trebeghino a Massa Lombarda, a seguito di uno scontro semi frontale tra un’auto e un furgone. Il bilancio è di due feriti, entrambi trasportati, per fortuna in condizioni non gravi, all’ospedale di Lugo.

L’incidente si è verificato intorno alle 17.45 in corrispondenza del ponticello situato tra via Fornace di Sopra e via Sant’Antonio. Per cause al vaglio del nucleo ‘Infortunistica’ della Polizia Locale della Bassa Romagna, sono venuti a collisione un Ford Transit con a bordo tre operai e un Opel Astra.

Al volante del furgone c’era un giovane faentino che percorreva via Trebeghino con direzione marcia via Santa Lucia-via Selice, mentre a condurre la vettura, che proveniva dal senso opposto, c’era un uomo di mezza età originario del Senegal ed anch’egli residente nel Faentino.

A rimanere feriti sono stati uno dei passeggeri del furgone e il conducente della Opel, entrambi trasportati in ambulanza per accertamenti all’ospedale ‘Umberto I° di Lugo.

Ad effettuare i rilievi è stato il nucleo Infortunistica della polizia locale della Bassa Romagna, mentre il personale del Presidio di Massa Lombarda dello stesso Corpo di Polizia ha provveduto a chiudere, in entrambe le direzioni, un tratto di via Trebeghino.

lu. sca.