Incidente tra auto e moto, 19enne muore durante la corsa in ospedale

Ravenna, 12 aprile 2025 – Tragedia a Ponte Nuovo, frazione alle porte di Ravenna. Ancora sangue sulle strade. Un motociclista di 19 anni è deceduto in seguito alle ferite riportate in un incidente stradale accaduto verso le 18 in via dei Cotogni a Ponte Nuovo.

Per cause in via di accertamento da parte della polizia locale di Ravenna, la Honda modello enduro sulla quale viaggiava il ragazzo, si è schiantata contro lo spigolo posteriore sinistro di una vettura, una Fiat 500. Alla guida c'era una donna di 63 anni.

I sanitari del 118 arrivati sul posto hanno trovato il ragazzo in condizioni gravissime e hanno tentato di rianimarlo. Il ragazzo è morto sull'ambulanza del 118 durante il trasporto in pronto soccorso. Abitava in zona tanto che il padre subito dopo l'incidente è sceso in strada.