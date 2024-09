Ravenna, 10 settembre 2024 – Incidente tra un'automobile e una moto oggi alle 19 in via Garibaldi, a Russi. I due mezzi si sono scontrati mentre, questa la primissima ricostruzione, la Dacia stava effettuando una manovra di inversione (sul posto, per i rilievi, la polizia locale e i carabinieri).

Ad avere la peggio sono state le due persone, un uomo e una donna, che si trovava sulla moto Enduro, soccorse dal personale del 118. Illeso il giovane che era alla guida dell'automobile.