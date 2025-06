Schianto auto-scooter, è morta la donna di 42 anni: troppo gravi le ferite riportate

Ravenna, 28 giugno 2025 – Non ce l’ha purtroppo fatta Valentina Farruggia, la 42enne residente a Fusignano che giovedì mattina aveva riportato gravissimi traumi dopo che lo scooterone ‘T-Max’ condotto dal marito 44enne, sul quale la donna viaggiava come passeggera, si era scontrato con un’auto lungo via Quarantola, trafficata strada provinciale che da Lugo conduce a Fusignano. L’impatto era avvenuto nei pressi dell’intersezione con via Sant’Antonio, circa all’altezza della frazione lughese di Bizzuno.

La donna ha cessato di vivere ieri al ‘Trauma Center’ dell’ospedale ‘Bufalini’ di Cesena. Al volante dell’auto, una Chevrolet Spark, c’era una donna di 45 anni, che da via sant’Antonio si era immessa sulla via Quarantola svoltando a sinistra per dirigersi verso Fusignano. Lo scooter, che proveniva invece da Lugo ed era diretto verso Fusignano, è venuto a collisione con la parte posteriore della vettura, con la coppia di coniugi che è finita nel fossato sulla destra.

Ad avere la peggio è stata la 42enne, il marito è rimasto ferito. Ad effettuare i rilievi era stato il nucleo ‘Infortunistica’ della Polizia Locale della Bassa Romagna.