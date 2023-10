Perde il controllo dell’auto e finisce in un fossato: gravissimo 25enne

Villa San Martino di Lugo (Ravenna), 27 ottobre 2023. Sono purtroppo gravissime le condizioni del 25enne che questa mattina (venerdì) intorno alle 5, nei pressi dell’intersezione tra via Villa e via Sammartina (situata alle porte della frazione lughese di Villa San Martino) ha perso il controllo della propria Toyota ‘Yaris’ impattando contro un terrapieno ed arrestando la sua corsa in un piccolo fossato (foto).

Gli effetti del gravissimo incidente (Scardovi)

Sul posto è intervenuta un’ambulanza unitamente al mezzo avanzato di soccorso e ai vigili del fuoco del Distaccamento di Lugo, mentre pochi minuti dopo è atterrato l’elicottero di Bologna Soccorso. Dopo essere stato ‘intubato’, il giovane, estratto dall’abitacolo dai pompieri, è stato trasportato con il velivolo all’ospedale ‘Maggiore’ di Bologna. Ad effettuare i rilievi di legge sono stati i Carabinieri della Compagnia di Lugo.

lu. sca.