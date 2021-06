Bagnacavallo (Ravenna), 23 giugno 2021 - E’ pesante il bilancio dello spaventoso incidente stradale verificatosi nel tardo pomeriggio di oggi (mercoledì) a Bagnacavallo. In uno scontro tra due auto avvenuto in via Cogollo, tre persone (due donne, madre e figlia, e un uomo) hanno riportato gravi traumi e sono stati trasportati, due all’ospedale ‘Bufalini’ di Cesena e una al ‘Maggiore di Bologna, con codici '3', ossia di massima gravità.

L’incidente, i cui rilievi sono stati effettuati dal personale della Polizia Locale della Bassa Romagna, si è verificato intorno alle 17.30, quando presso una semicurva a poche decine di metri dal depuratore di Hera, per cause al vaglio degli agenti del nucleo ‘Infortunistica’, sono venute a collisione una Nissan ‘Micra’ e una Citroen C3. A bordo della prima vettura c’erano una donna di 53 anni e la figlia 23enne residenti a Villanova di Bagnacavallo. La Nissan era invece condotta da un 34enne originario della Romania e residente a Solarolo.

Sul posto sono intervenute ambulanze, due mezzi avanzati di soccorso con a bordo altrettanti medici rianimatori, una squadra dei vigili del fuoco del Distaccamento di Lugo assieme ai colleghi della centrale di Ravenna e le pattuglie della Polizia Locale, mentre a poche decine di metri dal punto dell’impatto, sono atterrati, in mezzo alla carreggiata, in un primo momento l’elicottero di ‘Ravenna Soccorso’ e successivamente quello di ‘Bologna Soccorso’.

La 53enne è stata trasportata in ambulanza (accompagnata dal medico) al ‘Trauma Center’ dell’ospedale ‘Bufalini’ di Cesena, mentre la figlia è stata caricata sull’elicottero di ‘Bologna Soccorso’ e trasportata al ‘Maggiore’. Il 34enne di Solarolo è stato invece trasportato, a bordo del velivolo di ‘Ravenna Soccorso’ al ‘Bufalini’. Per consentire le operazioni di soccorso, i rilievi di legge e la successiva rimozione delle due vetture coinvolte, un tratto di via Cogollo è stato interdetto alla circolazione in entrambi i sensi di marcia e deviato (anche grazie alla iniziale, preziosa, collaborazione di volontari) lungo strade limitrofe.