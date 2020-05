Ravenna, 22 maggio 2020 - Bimbo di 4 anni investito da un'auto: trasportato in ospedale a Faenza, è gravissimo.

E' successo all'angolotra viale Cimatti e via d'Azeglio. L'allarme è scattato immediatamente e sul posto sono arrivate le ambulanze a sirene spiegate: non sembra però essere in pericolo di vita. Sul post è arrivata per i rilievi del caso anche la polizia locale.