Incidente a Barbiano (Ravenna), scontro auto-trattore: 61enne molto grave

Barbiano (Ravenna), 12 giugno 2023. E’ di due feriti, uno dei quali trasportato in elicottero con un codice di massima gravità all’ospedale ‘Bufalini’ di Cesena, il bilancio del pauroso scontro tra un’auto ed un trattore, avvenuto nel tardo pomeriggio di oggi (lunedì) nella frazione cotignolese di Barbiano. Poco prima delle 18, per cause al vaglio del nucleo ‘Infortunistica’ della Polizia Locale della Bassa Romagna, una Seat ‘Tarraco’ condotta da un 33enne che percorreva via Caduti della Libertà con direzione di marcia Barbiano-Solarolo, è venuta a collisione con un ‘muletto trattore’ condotto da un 61enne che procedeva in direzione opposta. Ad avere la peggio è stato quest'ultimo, che è stato sbalzato dall’abitacolo riportando un importante trauma al capo. Sul posto sono intervenute due ambulanze unitamente all’elicottero di ‘Ravenna Soccorso’, ai Vigili del Fuoco del Distaccamento di Lugo e, per i rilievi e la viabilità, alla Polizia Locale della Bassa Romagna. Ferito anche il 33enne, trasportato in ambulanza con un codice 2 all’ospedale di Faenza. Un tratto di via Caduti della Libertà è stato chiuso temporaneamente al traffico.