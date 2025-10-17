Incidente in Bassa Romagna, auto fuori strada: nella notte morto un 30enne

San Patrizio di Conselice (Ravenna), 17 ottobre 2025 – Non accenna ad arrestarsi la scia di incidenti stradali, con esito purtroppo mortale, che vede coinvolte persone residenti nel territorio della Bassa Romagna.

L’ultimo si è verificato questa notte lungo via Canalazzo nella frazione conselicese di San Patrizio, dove una Volkswagen 'Golf' con a bordo due 30enni residenti a Conselice, per cause in corso di accertamento è uscita di strada. Per una di loro non c’è stato purtroppo nulla fare, mentre l’altro è stato trasportato in elicottero all’ospedale ‘Maggiore’ di Bologna con un codice di massima gravità, anche se non sarebbe per fortuna in pericolo di vita.

Sul posto, oltre a due ambulanze e all'elicottero di Bologna Soccorso abilitato al volo notturno, sono intervenuti anche i vigili del fuoco. A effettuare i rilievi di legge e a regolare la viabilità (un tratto di via Canalazzo è stato chiuso al traffico per oltre due ore) sono stati i carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Lugo, unitamente ai colleghi della Stazione di Conselice.