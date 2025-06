Incidente a Castiglione di Ravenna, 2 feriti

Ravenna, 1 giugno 2025 – Un uomo di 84 anni e una donna di 65 sono stati trasportati all'ospedale 'Bufalini' di Cesena - la donna in elicottero con codice di massima gravità -, perché coinvolti in un incidente stradale domenica in via Turci (all'altezza del civico 166), a Castiglione di Ravenna.

La segnalazione alla sala operativa è arrivata alle 15 circa.

L'automobile guidata dall'84enne per motivi al vaglio della polizia locale è uscita di strada, andando a sbattere contro il muretto di un'abitazione. Necessario l'intervento dei vigili del fuoco per estrarre le persone dall'abitacolo. L'uomo è in condizioni di media gravità.