Incidente col carrello elevatore, donna all’ospedale

Si sono per fortuna rivelate meno gravi rispetto a quanto in un primo momento temuto le condizioni dell’operaia 43enne originaria della Romania lunedì pomeriggio è rimasta infortunata in una cooperativa agricola a Filo di Alfonsine. Secondo quanto è stato possibile ricostruire, la donna, mentre era alla guida di un carrello elevatore, per cause al vaglio del personale tecnico della Medicina del Lavoro dell’Ausl e dei Carabinieri della Stazione di Alfonsine, è stata colpita in un fianco (per fortuna solo in parte) da uno dei grossi sacchi di sementi che stava accatastando. Sul posto, allertata da alcuni colleghi della donna, è intervenuta un’ambulanza. I soccorritori, dopo una prima rapida valutazione delle sue condizioni, hanno richiesto l’intervento dell’elicottero, decollato da Bologna (il velivolo del 118 della base di Ravenna era impegnato in un altro intervento nel territorio comunale faentino). Sul posto sono giunti anche i Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza dell’area in cui si è verificato l’infortunio. Dopo aver ricevuto le prime cure sull’ambulanza, la donna è stata caricata sull’elimedica e trasportata, con un codice ’giallo’, che indica i casi di media gravità, all’ospedale Bufalini di Cesena.

lu. sca.