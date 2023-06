Incidente a Conselice, grande spavento per un automobilista 80enne: trasportato in elicottero al Bufalini

Conselice (Ravenna), 19 giugno 2023. Nell’effettuare una svolta a sinistra per immettersi in via Dalle Vacche, non avrebbe concesso la precedenza, scontrandosi con un furgone e riportando traumi di media gravità.

Stiamo parlando dell’80enne coinvolto, questa mattina a Conselice, in un pauroso incidente stradale. L’uomo è stato trasportato in elicottero all’ospedale ‘Bufalini’ di Cesena. Pur serie, le sue condizioni non sarebbero per fortuna tali da metterne a repentaglio la vita.

L’incidente, i cui rilievi sono stati effettuati dal nucleo ‘Infortunistica’ della Polizia Locale della Bassa Romagna, si è verificato intorno alle 8 all’intersezione tra via Gabriella Dalle Vacche e via Zoppa. L’80enne, residente a Conselice, era al volante di un Opel Corsa e stava percorrendo via Zoppa proveniente dal centro della cittadina.

Alla guida del furgone (un Fiat Doblò) c’era un 48enne di Lugo che, con a bordo una persona un’altra persona, stava procedendo lungo via Dalle Vacche con direzione di marcia Conselice-San Patrizio.

Sul posto, oltre ad un’ambulanza ed all’elicottero di ‘Ravenna Soccorso’, è intervenuto, per effettuare i rilievi di legge e per la gestione della viabilità, il personale della Polizia Locale della Bassa Romagna. Illese le altre due persone coinvolte.

