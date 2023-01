Incidente a Conselice (Ravenna) oggi: piomba nella rotatoria del 'Monumento al ranocchio', grave una donna

La vettura ha arrestato la sua corsa a ridosso del 'Monumento al ranocchio' (Scardovi)

Conselice (Ravenna), 10 gennaio 2023 - Una donna di 51 anni versa in gravi condizioni all’ospedale ‘Bufalini’ di Cesena dopo un incidente a Conselice, in provincia di Ravenna.

Poco prima di mezzogiorno, mentre era al volante di una Peugeot '807', ha perso il controllo dell’auto in via Puntiroli piombando nell’aiuola di una rotatoria e arrestando la sua corsa a ridosso del ‘Monumento al ranocchio’.

Sul posto, un’ambulanza, l’elicottero di ‘Ravenna Soccorso’, i Vigili del Fuoco di Lugo e le pattuglie della Polizia Locale della Bassa Romagna.

La 51enne, rimasta incastrata nell’abitacolo, è stata stata estratta semicosciente dai soccorritori e quindi caricata sul velivolo, che è poi decollato per il nosocomio cesenate con un codice di massima gravità.

Un tratto di via Puntiroli è stato interdetto alla circolazione per circa un’ora per consentire le operazioni di soccorso ed i rilievi di legge.