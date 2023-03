Incidente di gara a cavallo Condannato delegato Fise Dovrà risarcire la giovane

Una giovane promessa dell’equitazione era caduta da cavallo durante una gara, procurandosi una frattura alla vertebra dorsale a causa dell’invasione nel tracciato di un pony sfuggito al controllo del suo proprietario, all’interno del Circolo Ippico Ravennate. Per quel grave incidente sportivo, che risale all’aprile 2017, ieri il giudice onorario Tommaso Paone ha condannato l’organizzatore della manifestazione a 2000 euro di multa per lesioni colpose (l L’accusa, col viceprocuratore Adolfo Fabiani, chiedeva la condanna a tre mesi di reclusione).

L’imputato, un 64enne milanese, che nell’occasione ricopriva il ruolo di delegato tecnico della manifestazione per conto della Fise, la Federazione italiana sport equestri, dovrà inoltre pagare 5500 euro di spese legali e versare alla giovane una provvisionale esecutiva di 30mila euro. La stessa, attraverso il proprio legale di parte civile, avvocato Giorgio Bacchelli, ne chiedeva 40mila. Dopo lettura della sentenza l’imputato non ha mancato di esprimere il proprio disappunto ("è una vergogna"). L’incidente si era verificato nel corso di una prova della specialità cross-country. La giovane, classe ’99, dovette poi essere sottoposta a due interventi chirurgici, per una prognosi complessiva di 90 giorni. Il suo cavallo era andato in confusione dopo che gli si era accodato un pony fuggito dall’area non recintata utilizzata per il riscaldamento pre-gara.

Il cross-country consiste in prove di velocità su terreno vario e nel superamento di ostacoli fissi come laghetti, tronchi e siepi. Un’amica della ragazza aveva ripreso col cellulare le fasi dell’incidente e il filmato è confluito nel fascicolo, dando prova di quanto accaduto. Nel video, che dura 39 secondi, si vede la cavaliera saltare un paio di ostacoli, quando a un certo punto dall’altoparlante viene comunicato un imprevisto, la presenza sul tracciato di un cavallo ’scosso’, cioè senza cavaliere. Si tratta di un pony che, dopo avere compiuto una sorta di inversione a ’U’, si mette in scia del cavallo in gara, quest’ultimo poco prima di un ostacolo allarga a sinistra e finisce in un’area boscata. "Ad ogni ostacolo, si vede nel video, è presente un giudice, ma nessuno ha utilizzato gli strumenti in dotazione, bandierine, fischietti, apparecchi radio, per segnalare il pericolo, percepito invece dall’amica che mentre filma dice ’oddio’ e dal pubblico che rumoreggia", aveva spiegato in arringa il legale di parte civile, avvocato Bacchelli, rimarcando come "non si trattasse di una gara amatoriale", e che la sua assistita avesse vinto la prima di tre prove e si stesse distinguendo anche nella seconda. Il delegato tecnico, a suo avviso, è responsabile in quanto addetto alla sicurezza dell’evento in ogni suo aspetto. Opposta la versione della difesa – avvocati Fabrizio Conti e Ilio Mocchetti – secondo cui il responsabile andava individuato in chi aveva in cusodia in cavallo fuggito.

