Faenza, 31 ottobre 2019 - Grave incidente in serata, mamma e figlia al Bufalini di Cesena. Il sinistro è avvenuto alle porte di Faenza, all'incrocio tra le strade provinciali Pana e Lughese. Verso le 20.30 un'Audi che proveniva da Faenza in direzione Solarolo si è schiantata con una Musa che viaggiava nella direzione opposta, da Solarolo, e stava svoltando a sinistra in via Pana.

Sulla Musa viaggiavano quattro ragazzi sui 20 anni che erano diretti verso una festa per la notte di Halloween mentre sull'Audi c'era una donna con la figlioletta di 10 anni. Dopo lo schianto è partito l'allarme è sul posto sono arrivate diverse ambulanze e l'auto con il medico a bordo. Con loro una pattuglia della Polizia locale dell'Unione della sezione infortunistica per i rilievi di legge. Per la manutenzione anche alcuni mezzi dei cantonieri provinciali. I 4 giovani sono stati accompagnati all'ospedale di Ravenna con codici di lieve e media gravità mentre la donna al volante dell'Audi e la figlia sono state trasportate in codice rosso al Bufalini di Cesena.