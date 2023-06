Incidente fatale Muore investito in bici Addio a Zaganelli, storico parrucchiere

Si chiamava Francesco Zaganelli, aveva 76 anni e abitava nella prima periferia di Lugo, il cicloamatore che ieri mattina ha perso la vita dopo essere stato travolto in bici da un’auto in via Nuova (strada provinciale 51 ‘Medicina-Bivio Selice) all’altezza di Giardino, località imolese vicina a Sasso Morelli. L’uomo lascia la moglie Danila e il figlio Stefano, cotitolare della nota azienda SiComputer. Prima di andare in pensione era infatti stato l’apprezzato titolare di un salone di parrucchiere (attività ancora presente e gestita da sue colleghe) situato in corso Garibaldi, nel cuore di Lugo. La notizia della sua scomparsa ha lasciato sgomenti tanti ieri pomeriggio. Francesco Zaganelli è infatti sempre stata una persona stimata e ben voluta sul territorio, non solo in ambito professionale ma anche umano. Tra le sue passioni, oltre all’orto che curava assieme a un amico a Ca’ di Lugo, c’era quella per la bici, e proprio sulla sua bici si trovava ieri mattina, quando purtroppo è avvenuto l’episodio che gli è stato fatale.

L’incidente ha avuto luogo ieri mattina, intorno alle 9, mentre Zaganelli percorreva la provinciale 51: qui infatti è stato investito da una Mercedes alla cui guida c’era un ragazzo di 21 anni, residente nell’Imolese a Dozza. Fondamentale per ricostruire la dinamica di quanto avvenuto è stata la testimonianza di due persone che hanno assistito a tutta la scena.

Entrambi i mezzi, la bici e l’auto, stavano percorrendo la strada in direzione Mordano. La Mercedes condotta dal ragazzo, secondo i rilievi effettuati e le testimonianza, non è stata in grado di evitare la bicicletta e ha tamponato violentemente il ciclista, che è stato sbalzato diversi metri più avanti.

Da lì è seguita una caduta rovinosa che non ha lasciato scampo a Zaganelli. Sul posto sono state inviate sia l’ambulanza che l’automedica del 118 ma, all’arrivo del personale sanitario, per l’uomo non c’era più niente da fare, con ogni evidenza è morto immediatamente dopo l’impatto. I rilievi del sinistro sono stati effettuati dalla polizia locale del Nuovo Circondario Imolese, i cui agenti sono prontamente accorsi sul luogo dell’incidente.

Il conducente della Mercedes è indagato per omicidio stradale. I veicoli non sono stati sequestrati, in quanto la dinamica dell’incidente non sembra dare adito a nessun dubbio. Il violento tamponamento ha determinato la morte del ciclista, che è stato scaraventato a metri di distanza dal punto dell’impatto. La bici è andata in pezzi, ridotta a un rottame a causa del potente urto, ed è finita nel fossato che fiancheggia la strada. Ma anche l’automobile ha subito un danno notevole. Cosa abbia determinato il tamponamento del ciclista, saranno gli investigatori a doverlo definire.