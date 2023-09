Incidente, ferito al Bufalini

Incidente ieri nel primo pomeriggio a Faenza. Verso le 13,30 un uomo (classe 1961) che stava percorrendo la strada in sella a un Ciao quando, all’incrocio tra via Galvani e via Volta si è scontrato con una Mercedes 200 vecchio modello. L’uomo che era in sella la Ciao e viaggiava in direzione Castel Bolognese, è stato sbalzato a terra ed è stato portato con l’elimedica all’ospedale Bufalini di Cesena a causa delle ferite riportate.

Sul posto i carabinieri di Faenza (foto Tedioli).