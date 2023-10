Furgone perde il controllo e finisce nel dehor del bar

Faenza, 6 ottobre 2023 – Singolare incidente stradale questa stamattina alle 7.30 in via Granarolo a Faenza. Un 48enne di origine straniera alla guida di un furgone commerciale Fiat Ducato mentre procedeva in direzione Ravenna ha perso il controllo del proprio mezzo terminando la propria corsa sul dehor del Bar Sacao. Visto l’orario il locale era gremito di persone che stavano consumando la colazione. Secondo quanto affermato da chi era presente l’incidente si è verificato in una manciata di secondi.

All’altezza dell’incrocio con via Vietri sul Mare il furgone per cause in corso di accertamento avrebbe sterzato verso l’area parcheggio adiacente alla sede di Baldini Group colpendo il posteriore di un altro furgone. Il filotto è poi proseguito su una Volkswagen Golf parcheggiata e sul muretto in cemento armato che ripara i dehors del pubblico esercizio, ribaltandosi e travolgendo ombrelloni, tavolini e sedie.

Sul posto si sono immediatamente recati gli agenti del nucleo infortunistica della Polizia Locale della Romagna Faentina e i vigili del fuoco del distaccamento di Faenza i quali hanno messo in sicurezza l’area e i mezzi coinvolti.

Per fortuna nel singolare incidente nessuno dei presenti è stato coinvolto, e nemmeno il conducente del furgone ha riportato ferite. Solo tanta paura quindi per un incidente che avrebbe potuto causare conseguenze ben peggiori.

