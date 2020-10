Fusignano (Ravenna), 19 ottobre 2020. E’ stata trasportata in ambulanza, purtroppo in condizioni di massima gravità, all’ospedale ‘Bufalini’ di Cesena la 44enne che questa mattina intorno alle 9 a Fusignano, mentre attraversava a piedi le strisce pedonali situate in via Fornace all’altezza del civico 39, per cause al vaglio della Polizia Locale della Bassa Romagna, è stata travolta da una ‘Fiat Punto’ condotta da un 77enne di Alfonsine che procedeva con direzione di marcia Alfonsine-Fusignano. Sul posto un’ambulanza, il mezzo avanzato di soccorso con a bordo il medico rianimatore e, per i rilievi e la viabilità, la Polizia Locale della Bassa Romagna. La signora, che risiede nei pressi del punto del gravissimo incidente, è stata ‘stabilizzata’ e quindi trasportata, come detto, al ‘Trauma Center’ del ‘Bufalini’. Per consentire le operazioni di soccorso ed i rilievi di legge, un tratto di via Fornace (dall’intersezione di via Vittorio Veneto a quella di via Sordina), è stato interdetto alla circolazione.

