Ravenna, 29 giugno 2019 - E' di tre morti il bilancio provvisorio di un incidente stradale accaduto poco dopo le 15 a Glorie di Mezzano. Per cause ancora al vaglio, a scontrarsi all’incrocio la Reale e via Ferrovia, sono stati un’auto e un mezzo agricolo. Sul posto, sono intervenuti due ambulanze, l’elicottero del 118 e i vigili del fuoco.

Notizia in aggiornamento