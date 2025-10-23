Incidente grave a San Zaccaria. Poi malore per alcol agli Speyer

L'autobus dei sogni
Matteo Naccari
L'autobus dei sogni
Ravenna
CronacaIncidente grave a San Zaccaria. Poi malore per alcol agli Speyer
23 ott 2025
LUIGI SCARDOVI
Cronaca
  Cronaca
Giornata di intenso lavoro, quelle di ieri, per la polizia locale di Ravenna e i soccorritori del 118, impegnati in...

L’intervento della polizia locale e del 118 nella zona della stazione a seguito di un malore che ha colpito un giovane tunisino (. Foto Corelli

Giornata di intenso lavoro, quelle di ieri, per la polizia locale di Ravenna e i soccorritori del 118, impegnati in due distinti interventi tra l’abitato di San Zaccaria e il centro città.

Il primo episodio si è verificato all’amba di ieri, poco dopo le 6.40 in via Dismano a San Zaccaria, all’altezza di un distributore di carburanti. Un motociclista di 39 anni, residente a San Zaccaria e originario di Napoli, ha perso il controllo del suo scooter finendo contro un palo d’acciaio che delimita lo svincolo di accesso all’area di servizio.

Le immagini delle telecamere di sorveglianza mostrano la fase finale dell’impatto e la perdita del casco, che pare fosse indossato ma non allacciato. L’uomo è stato soccorso e trasportato d’urgenza con l’elisoccorso del 118 con un codice di massima gravità all’ospedale Bufalini di Cesena. In mattinata le sue condizioni risultavano gravissime: in coma. Sono al vaglio degli agenti le cause che hanno determinato l’uscita di strada.

Nel tardo pomeriggio, invece gli agenti della polizia locale sono intervenuti ai Giardini Speyer, area del centro da tempo segnalata per situazioni di degrado e marginalità. Il 118 è stato chiamato due volte per lo stesso individuo, di origine tunisina. La prima volta rifiuta ha rifiutato le cure, ma poco dopo è stato colto da un malore nel sottopasso di viale Pallavicini, dove ha perso conoscenza. Trasportato al pronto soccorso per accertamenti, qui si è accertato che il malore era legato all’abuso di sostanze alcoliche. Ed è stato denunciato per ubriachezza molesta con contestuale ordine di allontanamento.

© Riproduzione riservata