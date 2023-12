Incidente in via Trebeghino, 69enne portato al Bufalini

Ad appena dieci giorni dallo scontro frontale tra un’automobile e un furgone, verificatosi in corrispondenza del ponticello situato tra le vie Fornace di Sopra e Sant’Antonio, via Trebeghino, strada alle porte di Massa Lombarda, registra purtroppo un altro incidente, in questo caso avvenuto all’intersezione con via Argine San Paolo.

E’ successo nella tarda mattinata di ieri, quando poco dopo le11, per cause al vaglio del nucleo Infortunistica della Polizia Locale della Bassa Romagna, sono venute sono venute a collisione una Fiat Punto condotta da un 69enne di nazionalità venezuelana e residente nell’imolese, e un 53enne originario del Marocco e residente a Massa Lombarda. Il primo, rimasto incastrato all’interno dell’abitacolo, ha riportato un trauma addominale ed è stato trasportato in elicottero al Trauma Center dell’ospedale Bufalini di Cesena, mentre il secondo se l’è cavata con ferite più rilievi ed è stato trasportato in ambulanza all’ospedale di Lugo.

Sul posto, allertate sia da alcuni utenti in transito che da persone che risiedono nella zona, sono intervenute a sirene spigate due ambulanze, una squadra dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Lugo e la pattuglia della Polizia Locale, mentre in un vicino campo è poco dopo atterrato l’elicottero di Bologna Soccorso. Per consentire le operazioni di soccorso, i rilievi di legge e la successiva rimozione dei due mezzi coinvolti, un tratto delle suddette vie è stato temporaneamente chiuso al traffico.

lu.sca.