Incidente sul lavoro al Cinquale (Massa Carrara): grave un 34enne di Ravenna

Ravenna, 14 luglio 2023 - Grave incidente sul lavoro al Cinquale (Massa Carrara) per un 34enne di Ravenna caduto da un'altezza di 3 metri mentre imbiancava la facciata di un edificio. Ieri, sempre in un infortunio sul lavoro è costato la vita a Franco Mazelli, un ragazzo di 18 anni, morto per il cedimento del tetto su cio lavorava a Porto Sant’Elpidio (Fermo).

Il ragazzo ha riportato un politrauma, compreso trauma cranico, ed è stato portato in codice rosso a Cisanello con l'elicottero Pegaso. Sul posto è intervenuta l'automedica di Massa. A seguito dell'incidente sono stati avvertiti gli operatori del dipartimento della prevenzione e il 113. Accertamenti in corso.