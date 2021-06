Lugo (Ravenna), 12 giugno 2021 - Incidente mortale ieri sera (venerdì) in viale degli Orsini a Lugo. A perdere la vita, travolto da una Fiat ‘Panda’ condotta da un trentenne, è stato un pedone di 84 anni che risiedeva lungo la medesima via. L’incidente, i cui rilievi sono stati effettuati dai Carabinieri della locale Compagnia, si è verificato intorno alle 21.45. Per cause al vaglio del personale dell’Arma, la vettura, che procedeva lungo viale degli Orsini con direzione di marcia stazione ferroviaria-via Baracca, ha investito l’anziano all’altezza del civico 9. Immediata la richiesta dei soccorsi.

Nonostante il tempestivo intervento di un’ambulanza unitamente al mezzo avanzato di soccorso con a bordo il medico rianimatore, l’84enne è purtroppo deceduto durante il trasporto all’ospedale. Un tratto di viale degli Orsini è stato chiuso al traffico per consentire le operazioni di soccorso ed i successivi rilievi.