Pauroso scontro a Massa Lombarda: auto si ribalta e finisce nel fossato

Massa Lombarda (Ravenna), 11 gennaio 2024 - Grandissimo spavento nel primo pomeriggio di oggi a causa di un pauroso scontro 'semi-frontale' tra due auto lungo via Correcchio, in una zona in aperta campagna situata nel territorio comunale di Massa Lombarda.

A riportare la peggio è stata una 60enne, trasportata in elicottero, in condizioni di media gravità, all’ospedale ‘Bufalini’ di Cesena.

Ferite più lievi per l’altro automobilista (un 35 enne), trasportato in ambulanza all’ospedale di Lugo.

E’ successo poco prima delle 13, quando per cause al vaglio del nucleo ‘Infortunistica’ della Polizia Polizia della Bassa Romagna, si sono scontrate una Bmw 116 condotta dal 35enne ed una Citroen C2 al cui volante c’era la 60enne. In seguito al violento impatto la Citroen è volata nella scarpata adiacente, terminando la sua corsa ruote all’aria, mentre la Bmw è rimasta sulla carreggiata.

Sul posto è intervenuta un’ambulanza unitamente all’elicottero di ‘Ravenna Soccorso’, alla Polizia Locale della Bassa Romagna ad una squadra dei Vigili del Fuoco di Lugo che hanno estratto la donna dall’abitacolo affidandola alle cure dei sanitari. La 60enne, rimasta cosciente, è stata poi trasportata in elicottero all’ospedale cesenate.