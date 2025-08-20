Incidente a Massa Lombarda: scontro tra due auto, 32enne ferito

Massa Lombarda (Ravenna), 20 agosto 2025 – E’ stato trasportato in elicottero all’ospedale ‘Bufalini’ di Cesena l’automobilista 32enne residente a Massa Lombarda che nella tarda mattina di oggi alle porte della cittadina, all’intersezione tra via Trebeghino e via Sant’Antonio, è finito fuori strada con la propria Fiat ‘Punto’ dopo la collisione con un’auto condotta da una 34enne.

L’incidente, i cui rilievi sono stati effettuati dal nucleo ‘Infortunistica’ della Polizia Locale della Bassa Romagna, si è verificato intorno alle 10.45. Il 32enne percorreva via Trebeghino con direzione di marcia via Santa Lucia-via Selice.

La collisione tra le due auto è avvenuta alle porte di Massa Lombarda

Giunto al suddetto incrocio, è avvenuto lo scontro con la vettura condotta dalla donna, la quale proveniva da via Sant’Antonio (dalla destra rispetto al 32enne e dove, rispetto al via Trebeghino, è presente il segnale di 'dare la precedenza'). In seguito all’impatto, quest’ultimo è finito ‘ruote all’aria’ in un fossato.

Sul posto è intervenuta un’ambulanza, l’elicottero di ‘Ravenna Soccorso’, pattuglie della Polizia Locale e una squadra dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Lugo, il cui intervento sui è reso necessario per estrarre il 32enne (rimasto sempre cosciente) dall’abitacolo. Dopo aver ricevuto le prime cure l’uomo, che ha riportato traumi al rachide, alla cassa toracica ed agli arti inferiori, è stato trasportato col velivolo al ‘Trauma Center’ del ‘Bufalini’ con un codice di media gravità. Illesa invece la donna.