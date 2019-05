Castel Bolognese (Ravenna), 24 maggio 2019 - Tragico incidente sulla Biancanigo dove ha perso la vita un 78enne. L’anziano, Antonio Minzoni, è stato travolto oggi pomeriggio intorno alle 16 sulla provinciale Biancanigo, a circa due chilometri dalla via Emilia. Dopo lo schianto è subito partita la chiamata al 118 e ai medici arrivati sul posto non è rimasto altro che constatare il decesso del 78enne. Sul posto è intervenuta la polizia dell’Unione della Romagna Faentina per i rilievi. Secondo una prima ricostruzione, l’anziano si trovava in sella a una bici da uomo di colore rosso e stava pedalando da Tebano verso Castel Bolognese. All’altezza del civico 2480, poco prima di arrivare alla chiesa di Biancanigo, una Fiat Punto grigia condotta da un brisighellese 71enne, per cause in corso di accertamento, ha tamponato violentemente la bici con l’anziano in bici che ha sfondato il parabrezza della Fiat.

Mentre il corpo esanime del 78enne è caduto sul ciglio della strada l’auto dell’investitore si è fermata un centinaio di metri dopo. Partito l’allarme, sul posto sono arrivate un’ambulanza da Castel Bolognese e l’auto con il medico del Pronto soccorso a bordo. Per Minzoni però non c’era nulla da fare. La strada è stata chiusa nel tratto dell’incidente per permettere i soccorsi e i rilievi con il traffico deviato sulla viabilità laterale. Mentre la Procura, quale atto dovuto, aprirà un fascicolo per omicidio colposo, l’uomo che ha investito l’anziano in bici è stato sottoposto ad una serie di controlli.

Minzoni abitava a Castel Bolognese ed era vedovo da diversi anni. Aveva due figlie una delle quali risiede nella cittadina sulla via Emilia mentre l’altra abita in Toscana. Minzoni era cugino di Dumas Minzoni, ex direttore Arpae e personaggio noto in regione.