Incidente mortale, la vittima un pizzaiolo

È un lutto profondo quello che ha colpito il forese nei giorni scorsi, con la morte del 48enne Gabriele Lombardi. L’uomo, in moto, lo scorso 9 agosto si è scontrato contro un’auto che non gli ha dato la precedenza, all’incrocio tra via del Sale e via Erbosa a San Pietro in Campiano. Lavorava in un ristorante come pizzaiolo e non come cuoco, come riportato nei giorni scorsi. La compagna, che lavora assieme a lui, non è la titolare dell’attività mentre il figlio, in moto con l’uomo e che ha riportato gravi ferite, non era al lavoro assieme ai genitori.