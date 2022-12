Incidente mortale oggi Ravenna: schianto auto contro camion, una vittima

RAVENNA 29/12/22. INCIDENTE STRADALE SULLA VIA RAVEGNANA AL KM 208. Deceduto il conducente di una Ford Ranger

Ravenna, 29 dicembre 2022 - Incidente mortale oggi nel Ravennate: nello schianto frontale tra un mezzo pesante e un'auto una persona ha perso la vita.

E' successo sulla strada statale 67 “Tosco Romagnola”, che è stata provvisoriamente chiusa al traffico all’altezza di Longana, frazione di Ravenna, a causa dello scontro al km 208,300. Ancora non si conoscono le circostanze della tragedia, ma l’impatto dev’essere stato violentissimo, a giudicare dalle condizioni dell’auto coinvolta.

Traffico deviato

Il personale di Anas è sul posto per la gestione della viabilità - provvisoriamente deviata mediante le strade provinciali 5, in direzione Ravenna, e 45, in direzione Forlì - e per il ripristino della circolazione nel più breve tempo possibile.



