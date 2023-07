Incidente a Ravenna, moto contro auto: morto il centauro

Ravenna, 19 luglio 2023 – Schianto mortale stasera a Ravenna. Nell'impatto tra una Mercedes e una moto di grossa cilindrata ha perso la vita un centauro ravennate di 62 anni. La polizia locale al lavoro per ricostruire la dinamica dell'incidente che si è verificato in viale Europa intorno alle 18:30 all'altezza di un distributore di carburanti.

L’incidente mortale sulla Romea: disposti accertamenti medico-legali

Pare che la moto abbia saltato la propria corsia invadendo quella della Mercedes, per cause che sono ancora al vaglio degli agenti. Non si esclude il coinvolgimento di un terzo veicolo.

Sul posto sono intervenuti i mezzi del 118 e il decesso dell'uomo è sopraggiunto in ospedale dopo un iniziale tentativo di rianimazione sul posto. Il traffico ha subito notevoli rallentamenti.