Con la moto contro un’auto parcheggiata: gravissimo

Lido di Savio (Ravenna), 17 settembre 2023 – È ricoverato in condizioni critiche in Rianimazione all'ospedale 'Bufalini' di Cesena un 32enne che nella notte è rimasto coinvolto in un incidente stradale a Lido di Savio.

Intorno alle 4 il giovane era in sella a una moto Suzuki in viale Romagna quando, per cause al vaglio della Polizia locale di Ravenna, all'altezza dell'incrocio con via Fusignano ha perso il controllo della moto finendo contro una Fiat 500 parcheggiata sulla strada.

Con il 32enne, sulla moto c'era anche un 24enne che si trova ricoverato in condizioni meno gravi in Medicina d'urgenza al 'Bufalini'. Entrambi sono stati trasportati all'ospedale di Cesena dagli operatori del 118, arrivati con ambulanza e l'elicottero da Bologna, abilitato al volo notturno.