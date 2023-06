Ravenna, incidente oggi a Bizzuno: paurosa collisione fra tre auto

Bizzuno (Ravenna), 15 giugno 2023. E’ di due feriti, uno dei quali trasportato in elicottero al ‘Trauma Center’ dell’ospedale ‘Bufalini’ di Cesena, il bilancio della paurosa collisione verificatosi questa sera lungo la strada provinciale ‘Quarantola’ alle porte di Lugo (per la precisione all’altezza di Bizzuno), vedendo coinvolte tre auto.

Erano da poco trascorse le 19.30 quando, per cause al vaglio del nucleo ‘Infortunistica’ della Polizia Locale della Bassa Romagna, sono venute a collisione una Toyota ‘Yaris’ condotta da una ragazza, un Audi A3 con a bordo due cittadini extracomunitari ed una ‘Smart’ su cui viaggia una coppia di coniugi. Vetture che procedevano con direzione di marcia Lugo-Fusignano. Alla luce di una prima ricostruzione, la Yaris, che precedeva le altre due auto, stava effettuando una svolta a sinistra per immettersi in via Sentiero Bizzuno.

Sul posto sono intervenute due ambulanze, due pattuglie della Polizia Locale dell Bassa Romagna e i Vigili del Fuoco di Lugo (che hanno estratto uno dei due extracomunitari dell’abitacolo), mentre in un vicino campo è atterrato l’elicottero di ‘Ravenna Soccorso’. A riportare la peggio è stata una delle due persone a bordo dell’Audi, trasportato come detto al ‘Bufalini’ di Cesena.

L’altro extracomunitario è stato invece trasportato in ambulanza all’ospedale di Lugo. Illese le altre tre persone coinvolte. Il traffico lungo un tratto di via Quarantola è stato regolato a senso unico alternato.