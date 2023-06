Incidente oggi a Cotignola (Ravenna), ennesimo schianto vicino all’uscita dell'A14 dir: due feriti

Cotignola (Ravenna), 17 giugno 2023. Tra le strade della Bassa Romagna in cui il numero dei sinistri si rivela sensibilmente superiore rispetto all’intera rete viaria del medesimo territorio, spicca il punto, situato alle porte di Cotignola, in cui dall’uscita dell’autostrada A14 dir ci si immette in via X Aprile, nome che assume in quel tratto la strada provinciale 95.

L’ultimo incidente, per fortuna senza gravi conseguenze, si è verificato nel primo pomeriggio di oggi (sabato) quando intorno alle 13, per cause al vaglio del nucleo ‘Infortunistica’ della Polizia Locale della Bassa Romagna, sono venute a collisione una Mazda 6 e una Lancia Y.

Al volante della prima vettura c’era un 62enne di Lugo il quale dall’uscita autostradale stava svoltando a sinistra per immettersi in via X Aprile, diretto verso Lugo. La Lancia Y, che procedeva lungo via X Aprile con direzione di marcia Lugo-Cotignola (rispetto alla Mazda proveniva quindi dalla sinistra), era invece condotta da un 30enne al cui fianco sedeva una 29enne.

A seguito del pauroso urto la Lancia Y ha terminato la sua corsa ruote all’aria, con i due occupanti che hanno riportato traumi e ferite di media gravità e sono stato trasportati per accertamenti all’ospedale di Lugo. Illeso invece il 62enne.

Sul posto, oltre ai mezzi del 118, è intervenuta per i rilievi di legge la Polizia Locale della Bassa Romagna, mentre a regolare la viabilità a senso unico alternato è stata la Polizia Stradale. Come detto, quello verificatosi oggi è l’ennesimo incidente che si registra in quel punto. La scorsa estate se ne verificarono addirittura tre nell’arco di un paio di settimane.

Senza dimenticare numerosi altri sinistri, diversi dei quali con conseguenze ben più gravi, registratisi nel corso degli anni sia nei pressi della suddetta uscita autostradale, sia all’intersezione, in questo caso situata nel territorio comunale di Lugo, tra via X Aprile e via Provinciale Cotignola.