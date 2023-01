Incidente oggi a Faenza, morto un uomo nel frontale

L'incidente a Faenza e l'auto finita nel fossato dopo il frontale (foto Tedioli)

Faenza (Ravenna), 14 gennaio 2023 - Incidente mortale su via Modigliana, la strada che collega Faenza al paese collinare. Ha perso la vita un uomo, finito nel fosso con la sua Panda all'incrocio con via Pittora, all'incirca a metà strada tra la frazione di Rivalta e l'incrocio per Borgo Tuliero.

Da una prima ricostruzione dell'accaduto sembra che l'uomo si trovasse in via Pittora e dovesse immettersi sulla strada principale, voltando a sinistra in direzione Modigliana. Nel farlo si è però scontrato con un Mitsubishi Pajero proveniente da Faenza e nel violento impatto la Panda è finita ribaltata nel fossato.

Subito sul posto si sono precipitati i soccorsi: il 118 con l'elicottero e i pompieri per tirare fuori l'uomo dal veicolo, oltre ai carabinieri e alla polizia locale che si è occupata di regolare il traffico. Purtroppo non c'è stato niente da fare: l'uomo era già morto.

Da ore via Modigliana è chiusa per permettere i rilievi del caso, con forti ripercussioni sul traffico.