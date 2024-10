Incidente oggi a Ravenna: morta una donna e due feriti

Ravenna, 12 ottobre 2024 – Scontro mortale nel pomeriggio a Glorie di Mezzano, lungo la Reale. Per cause in corso di accertamento due automobili si sono scontrate frontalmente.

L'incidente è avvenuto verso le 15. Una donna di 80 anni è morta sul colpo, feriti in maniera più lieve invece un uomo e una donna, che è stata trasportata all'ospedale di Ravenna.

Sul posto i Vigili del fuoco, le ambulanze e la Polizia locale.

L'incidente mortale a Glorie di Mezzano, in provincia di ravenna (foto Zani)

A poca distanza (temporale e di luogo) si è verificato un altro incidente mortale nel pomeriggio. Un uomo di 41 anni ha perso la vita a Sant'Antonio a seguito di un tamponamento.