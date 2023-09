Incidente oggi sulla Romea a Ravenna: un morto e un ferito

Ravenna, 29 settembre 2023 – Tragedia in serata sulla statale Romea a Ravenna. Per cause in corso di accertamento un mezzo pesante e un’auto si sono scontrate e, nell’impatto, una persona ha perso la vita ed un’altra è rimasta ferita.

La strada statale è temporaneamente chiusa dal km 19 al km 19,50 nel Comune di Ravenna.

Il personale Anas, delle Forze dell’Ordine e del 118 sono sul posto per la gestione della viabilità e per il ripristino della regolare circolazione nel piu’ breve tempo possibile.